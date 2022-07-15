За год продукты подорожали почти на 18% даже по официальной статистике

• 15/7/22 15:05 • Эканоміка

Рост цен на продовольственные товары за год составил 17,8% — официальная статистика.
Пожилая женщина покупает дешевую рыбу в крупном гипермаркете в Витебске. Фото Сергея Серебро

При этом цены на непродовольственные товары, по сравнению с июнем 2021 года, тоже выросли на 15,6%. А вот рост цен на услуги заметно ниже — только 10,9%.

С начала 2022 года продукты подорожали уже на 13%, непродовольственные товары — 11,9%, а услуги — 8,1%.

За июнь рост цен, согласно официальной статистике, составил ровно 1%.

За год продукты подорожали почти на 18% даже по официальной статистике

В прошлом месяце сильнее всего подорожали услуги детских садиков (10,1%) и санаториев (8,5%), запчасти к автотехнике (6,8%) и кирпич (4,5%), пшенная крупа (5,9%) и крабовые палочки (4,8%).

Заметно подешевели помидоры (22,8%), бананы (11,2%), а также даже автомобили, цены на которые в регионе упали на 10,2%.

За год продукты подорожали почти на 18% даже по официальной статистике

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