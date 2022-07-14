Скрыли падеж 173 голов КРС — в Чашникском районе судили трех колхозников

Ігар Арцюх • 14/7/22 12:59 • Эканоміка

Вынесены приговоры трем работникам одного из сельхозпредприятий Чашникского района, скрывших в 2021 году падеж 173 голов крупного рогатого скота.



На скамье подсудимых оказались главный зоотехник вместе с исполняющей обязанности главного ветеринарного врача и начальником сельскохозяйственного участка.

По указанию зоотехника ветврач и начальник участка уменьшали общее число выбывших в результате падежа животных и завышении количества поголовья, что повлекло искажение данных государственной статистической отчетности.

Как установил суд, в результате противоправных действий обвиняемым удалось скрыть падеж не менее 173 голов крупного рогатого скота. В ходе судебного заседания они полностью признали свою вину.

Приговором суда главному зоотехнику назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 3 года, а двум его подельникам — в виде лишения свободы на срок 1 год с его условным неприменением в течение годового испытательного срока с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 3 года, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.