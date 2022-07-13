За три дня в Витебске выпало 20 мм осадков

Сяржук Серабро • 13/7/22 22:31 • Экалогія

За последние три дня в Витебске выпало около 21% месячной нормы осадков.



11 июля в областном центре выпало 5 миллиметров осадков, 12 июля на городской метеостанции намерили сразу 10 миллиметров осадков, а сегодня, 13 июля — еще 5 миллиметров.

При этом температура атмосферного воздуха значительно опустилась — максимальные показания термометра не превышали 19 градусов по Цельсию.