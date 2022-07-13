Уголовное дело возбудили против колхозницы из Россонского района за липовый больничный

Ігар Арцюх • 13/7/22 14:47 • Здароўе

Принесшая в бухгалтерию поддельный листок о временной нетрудоспособности колхозница из Россонского района попала под уголовную статью.



Документ вызвал у бухгалтера сомнения в подлинности, и руководство сельхозпредприятия сообщило об этом в милицию.

«Бюллютень» направили для проведения комплексной судебной почерковедческой экспертизы и судебной технической экспертизы (реквизитов документов) в Новополоцкий МРО ГКСЭ.

Эксперты подтвердили, что «больничный» действительно имеет признаки подделки. Первоначальное содержание некоторых записей подвергалось техническому изменению способом подчистки штрихов записи с последующей допиской. В частности, в графе «освобождение от работы» дата 02.02.22 была исправлена на 02.04.22.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.