Спустить 3 000 000 рублей собирались на устаревший инвестиционный проект в Витебской области
КГК обнаружил, что в витебской области собираются реализовать устаревший инновационный проект в сфере сельского хозяйства.
Как выяснилось, этот проект планировался к осуществлению еще три года назад и с тех пор стал далеко не инновационным.
По предложению Комитета госконтроля было решено не финансировать расходы на реализацию. В результате экономия бюджетных средств составит 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба КГК.
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