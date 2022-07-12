Маршрутчикам Витебска напоминают, что нужно уступать дорогу транспорту оперативного назначения

ННВ • 12/7/22 16:37 • Турызм

В канун проведения XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» водителям маршруток напомнят о «мигалках».



ВОКТУП «Оператор перевозок» в связи с проведением в Витебске фестиваля обратился к перевозчикам с просьбой провести дополнительный инструктаж водителей маршрутных такси.

Шоферам должны напомнить о необходимости предоставления преимущества в движении транспортным средствам оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов — необходимо занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.