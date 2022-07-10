В больнице умер мужчина, пострадавший на пожаре в бане в Сенненском районе

• 10/7/22 14:08 • Здароўе

В больнице умер 59-летний мужчина, пострадавший на пожаре бани в Сенненском районе.
Удивленный пожарный. Иллюстративное фото pixabay.com

Баня на территории частного домовладения в деревне Новое Село загорелась в 2 июля в 3:55. В результате пожара получил ожоги владелец подворья.

В 20:30 8 июля сельчанин умер в больнице от полученных ожогов, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара еще не установлена.

            
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