В Полоцке потратят 10 000 рублей на снос овощехранилища обанкротившегося РАЙПО

Сяржук Серабро • 08/7/22 14:47 • Эканоміка

Полоцкий районный исполнительный комитет хочет снести овощехранилище, принадлежавшее обанкротившемуся РАЙПО.



Комбинированное хранилище картофеля, овощей и фруктов вместимостью 1000 тонн, расположенное на улице Гагарина в Полоцке, пытались продать, как и другое имущество Полоцкого РАЙПО. Однако, судя по всему, покупателя не нашлось.

Теперь райисполком разместил запрос ценовых предложений по сносу этого здания, ориентировочная стоимость работ — 10 000 рублей. Эти деньги возьмут из бюджета.

Банкротство Полоцкого РАЙПО началось в 2018 году, оно стало четвертым в череде банкротств районных потребительских обществ Витебщины.