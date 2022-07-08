Россиянин похитил в банке 2 000 000 рублей и переехал в Беларусь, спустя 3 года его задержали в Витебске
5 июля в Витебске задержали россиянина, три года находившегося в розыске — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии полиции РФ, 38-летний уроженец Кировской области в феврале 2019 года он при помощи поддельных документов незаконно получил в одном из банков Барнаула почти 2 000 000 российских рублей (около 30 000 долларов).
Сняв деньги, россиянин перебрался в Беларусь. Как установили белорусские силовики, он постоянно менял место своего жительства в нашей стране и перебивался случайными заработками на стройках.
За три года беглец побывал в Минске, Слуцке и других городах Беларуси. Сейчас россиянин находится в ИВС УВД Витебского облисполкома. Решается вопрос о его экстрадиции, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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