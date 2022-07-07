В Витебске выпало 20 мм осадков, это 1/5 месячной нормы

Сяржук Серабро • 07/7/22 20:17 • Экалогія

С 5 июля в Витебске выпало 20 миллиметров осадков, что превышает пятую часть месячной нормы.



При этом 5 июля в областном центре выпало 10 миллиметров осадков, 6 июля на городской метеостанции намеряли 8 миллиметров, а минувшей ночью с 6 на 7 июля добавилось еще 2 миллиметра.

При этом резко понизилась температура: если 5 июля столбик термометра поднимался до +28,6 °C, что на +3.9 °C превышало норму, то вчера максимум составил только +23,7 °C, что даже несколько ниже нормы.