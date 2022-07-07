Минчанин сломал шею, ныряя на озере в Браславском районе

Зоя Машэка • 07/7/22 20:42 • Здароўе

Пенсионер из Минска погиб во время отдыха на озере Северное Волосо в Браславском районе.



Десять мужчин приехали 28 июня из столицы на отдых на Браславщину. Отдыхали они со спиртным. Около десяти часов вечера 66-летний пенсионер решил покупаться.

Он нырял в воду со специального понтона. После очередного прыжка друзья обнаружили мужчину в воде лицом вниз, он не подавал признаков жизни.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, эксперты измерили глубину в месте обнаружения трупа, она составила 1 метр и 10 сантиметров.

По предварительному заключению причиной смерти минчанина стал перелом основания черепа с повреждением мозга, который мог образоваться при соударении о дно водоема во время прыжка в воду, сообщает пресс-служба СК.

С начала лета в Витебской области утонуло 13 человек, среди которых 1 ребенок. Всего за 2022 год от утопления в регионе погибло 27 человек, среди которых двое детей. При этом количеству погибших на воде Витебщина находится на третьем месте после Брестской (42 человека) и Минской (31 человек) областей.