Таксист, под наркотиками сбивший пешехода в Витебске, сел на 4 года

Іван Дзедушкін • 06/7/22 15:01 • Здарэнні

Таксист, в феврале сбивший женщину на Ленинградской улице, был в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ.



Напомним, что 16 февраля около 19:00 26-летний водитель такси, ехавший по Ленинградской улице, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Судом было установлено, что парень в момент ДТПнаходился в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ. Он ехал на «Volkswagen Polo» со скоростью около 60 километров в час, и, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, скорость не снизил, в результате чего совершил наезд на пешехода. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.

На суде обвиняемый свою вину признал полностью, и раскаялся в содеянном. Он успел частично возместить вред, причиненный ДТП.

В результате 5 июля суд Железнодорожного района признал ранее дважды судимого таксиста виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

На основании части 4 статьи 317 УК витеблянина приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет.

Кроме того, таксист должен выплатить потерпевшей женщине 15 000 рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.