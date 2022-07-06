Два пенсионера заблудились в лесах Докшицкого и Шарковщинского района

Сяржук Серабро • 06/7/22 13:09 • Турызм

87-летняя женщина и 66-летний мужчина заблудились в лесах в Шарковщинском и Доекшицком районе.



В лесу у деревни Волча Докшицкого района заблудился 66-летний пенсионер. О его пропаже сообщили в 15:20. Найти мужчину удалось примерно через три часа, для этого привлекли 9 человек и 4 единицы техники.

В тот же день в 21:36 поступило сообщение о пропавшей в лесу деревни Беляи Шарковщинского района 87-летней старушке. Наступала темнота и на поиски бросили 14 человек на 4 единицах техники. Найти пенсионерку удалось в 22:30 работникам МЧС.

Оба спасенных пенсионера в медицинской помощи не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.