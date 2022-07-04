В Беларуси начал действовать безвизовый режим для гостей «Славянского базара в Витебске»

ННВ • 04/7/22 23:38 • Турызм

С 4 июля для въезда в Беларусь достаточно билета на один из концертов международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».



Воспользоваться безвизовым въездом в нашу страну могут граждане следующих государств: Австралийский Союз, Австрийская Республика, Республика Албания, Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Королевство Бахрейн, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Вануату, Государство-город Ватикан, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Гаити, Республика Гамбия, Федеративная Республика Германия, Греческая Республика, Королевство Дания, Содружество Доминики, Республика Индия, Республика Индонезия, Ирландия, Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, Республика Кипр, Республика Корея, Государство Кувейт, Латвийская Республика, Ливанская Республика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Северная Македония, Малайзия, Республика Мальта, Мексиканские Соединённые Штаты, Федеративные Штаты Микронезии, Княжество Монако, Республика Намибия, Королевство Нидерландов, Республика Никарагуа, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Султанат Оман, Республика Панама, Республика Перу, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Независимое Государство Самоа, Республика Сан-Марино, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Республика Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, Соединённые Штаты Америки, Восточная Республика Уругвай, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Республика Чили, Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция, Республика Эль-Сальвадор, Эстонская Республика, Япония.

Для безвизового въезда потребуется действительный документ для выезда за границу, оригинальные (или распечатанных электронные) билеты на концерты в Летнем амфитеатре или в концертном зале «Витебск», кроме того безвиз распространяется на граждан, имеющих официальное приглашение Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры.

По одному билету на мероприятия фестиваля разрешен однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.

Кроме того, при посещении «Славянского базара» иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания, сообщает пресс-служба ГПК.

Безвизовый режим для гостей фестиваля будет действовать до 24 июля.