На пожаре в Витебске погибла 90-летняя бабушка

Зоя Машэка • 04/7/22 17:44 • Здарэнні

Пожар, унесший человеческую жизнь, произошел утром 3 июля на проспекте Фрунзе в Витебске.



В 7:45 пожарным поступило сообщение о горящей квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Фрунзе.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибшую 90-летнюю хозяйку жилья. Причины пожара и гибели пенсионерки устанавливаются, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.