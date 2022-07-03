В Глубоком лесовоз снес паропровод высокого давления между двумя заводами
2 июля в Глубоком в результате ДТП был поврежден трубопровод, по которому подавался пар высокого давления.
Водитель лесовоза забыл сложить погрузочный манипулятор и его стрелой задел проходящий над дорогой паропровод, полностью снеся один из его участков.
По этой трубе под большим давлением передавался пар от Глубокского молочноконсервного комбината на комбикормовый завод. К счастью никто в аварии не пострадал, сообщает «Веснік Глыбоччыны».
Подачу пара перекрыли, однако теперь необходимо решать вопрос ликвидации последствий аварии и починки паропровода.
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