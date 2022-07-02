Телевидение объяснило экстремальную стрижку деревьев в Витебске их максимально щадящим омоложением

ННВ • 02/7/22 13:20 • Экалогія

На областном телевидении вышел сюжет, оправдывающий радикальные методы обрезки деревьев в Витебске.



То, как обрезают деревья в областном центре — это, оказывается, хорошая формовочная обрезка. При этом, как уверяет заместитель директора «Витебского зеленстроя» Валентина Шендюкова, ничего лишнего, ничего более того, что можно сделать максимум щадящего, не делают.

Кроме, собственно заботы о продлении жизни деревьев, обрезают их в Витебске и потому, что густые кроны заслоняют солнышко горожанам или угрожают линиям электропередачи.

В сюжете дали слово нескольким горожанам, одна эмоциональная витеблянка, назвала практику обрезки деревьев с оставлением ствола и 1-2 веток «обдиранием». И заявила, что в Витебске «ободрали центральный проспект».

К сожалению телевидение не обратилось ни к эколагам, ни к урбанистам, чтобы оценить пользу или вред од подобного омоложения деревьев в городе. Так что мнения специалистов услышать не удалось, а была отражена только позиция, так сказать, эксплуатирующей организации.