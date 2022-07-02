КГК заставил Сенненский райисполком сократить расходы более чем на 400 000 рублей

Ігар Арцюх • 02/7/22 15:21 • Эканоміка

Нарушение экономии бюджетных расходов было выявлено КГК по результатам проверки эффективности деятельности Сенненского районного исполнительного комитета.



Так, нарушения бюджетного законодательства повлекли незаконное получение средств бюджета. КГК были приняты меры по сокращению излишних расходов в сумме 422 000 рублей.

Коллегией было обращено особое внимание на обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных земель, соблюдение условий предоставления земельных участков, сроков строительства жилых домов, активизацию работы с непригодными и неэксплуатируемыми зданиями и сооружениями сельскохозяйственных организаций.

Также указано на необходимость принятия дополнительных мер по предотвращению негативных факторов, препятствующих развитию организаций агропромышленного комплекса, в том числе по производству продукции сельского хозяйства, снижению затрат на производство.

По результатам заседания коллегии, которое состоялось 30 июня, внесены предложения руководству Сенненского райисполкома и руководителям организаций района о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы, привлечению виновных за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба КГК.