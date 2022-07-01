Витебский хакер создал программу для угона электросамокатов, принадлежащих кар-шерингу

Іван Дзедушкін • 01/7/22 14:24 • Здарэнні

При помощи смартфона и самописной программы безработный житель Витебска угонял прокатные электросамокаты.



35-летний витебчанин самостоятельно изучил основы программирования. При этом его внимание привлекли электросамокаты, которые сдавались в аренду. Витеблянин захотел создать программу, чтобы бесплатно кататься на них.

В результате ему удалось создать программу, которая позволяла разблокировать самокат. При этом устройство не передавало информацию об изменении местоположения и оставалось онлайн как-будто доступное для аренды.



На компьютере хакера эксперты нашли исходные коды программы, а в памяти мобильного телефона – сама программу, с помощью которой осуществлялся несанкционированный доступ к электросамокатам.

Следователи возбудили в отношении безработного витеблянина сразу два уголовных дела: одно за кражу, а второе за разработку вредоносных компьютерных программ, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.