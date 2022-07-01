Суд оправдал мужчину, которого обвиняли в неповиновении сотруднику ИК, запретившему фотографировать колонию в Глубоком

Сяржук Серабро • 01/7/22 15:01 • Палітыка

Мужчину, приехавшего в Глубокое ремонтировать медоборудование, задержали за то, что он фотографировал неподалеку от колонии. Но суд стал на его сторону.



19 мая, закончив рабочий день, мужчина отправился осматривать достопримечательности Глубокого. По пути фотографировал смартфоном понравившиеся объекты: крест, колокол, стенд с историей здания. В этот момент сотрудник колонии сделал ему замечание о том, что снимать режимные объекты нельзя, и просмотрел снимки в телефоне.

Когда мужчина отправился дальше и сфотографировал понравившийся ему жилой дом, его задержали.

В суде командир 1 взвода контролеров по надзору за осужденными 2 отдельного стрелкового батальона войсковой части 5524 прапорщик Б. заявил, что мужчине было разъяснено о запрете видео- и фотосъемки на режимном объекте и тот ушел. Позже он заметил фотографа на прилегающей территории шестого участка исправительного учреждения около креста и памятных досок, но при просмотре его мобильного телефона фото и видео объекта не обнаружил. Он повторно предъявил гражданину требования покинуть территорию объекта, однако, в 19:45 тот вел съемку возле поста исправительной колонии и был задержан.

Суд Глубокского района пришел к выводу, что обязанностей по охране общественного порядка, предусмотренных на прапорщика Б. не возлагалось. При таких обстоятельствах Б. не обладал законным правом предъявления требований гражданам, находящимся за территорией исправительного учреждения.

Кроме того, мужчина находился за пределами территории режимного учреждения, и запечатленных объектов указанного учреждения, что могло каким-либо образом повлиять на работу исправительного учреждения, обнаружено в его телефоне не было. Также органом, ведущим административный процесс, не представлено доказательств наличия информации о запрете осуществления фото-, видеосъемки за территорией исправительного учреждения.

В результате судья пришел к выводу о недоказанности виновности фотографа в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 24.3 КоАП — неповиновение неповиновение законному требованию должностного лица.

Это решение было обжаловано начальником Глубокского РОВД ввиду необъективного и поверхностного, по его мнению, рассмотрения дела.

Однако, 22 июня Витебский областной суд постановил оставить постановление суда Глубокского района от 25 мая без изменения, а жалобу начальника Глубокского РОВД — без удовлетворения.