Руководство Витебской области хочет сотрудничать с российской администрацией Крыма

ННВ • 01/7/22 23:08 • Палітыка

Александр Субботин на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно подписал протокол о намерениях сотрудничества с российской администрацией Крыма.



Церемония подписания завершила встречу председателей Совета Республики и Совета Федерации Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России.

В рамках этого мероприятия господин Субботин подписал протокол протокол о намерениях сотрудничества между Витебским облисполкомом и т.н. Советом министров Республики Крым.

Напомним, что в 2017 году по инициативе администрации Смоленской области совместно с «Белавиа» продумывалась возможность авиарейсов из Витебска в Крым, но эта инициатива так и осталась витать в воздухе.

Отметим, что согласно резолюции ООН, Автономная Республика Крым считается территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. ООН не признал ее аннексии Россией.