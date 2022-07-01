На 4,4% снизилась реальная зарплата в Витебской области за год

Сяржук Серабро • 01/7/22 16:23 • Эканоміка

Снижение реальной заработной платы отмечено уже в 15 из 21 районах Витебской области, а также Витебске и Новополоцке.



Лидером остается Новополоцк где реальная зарплата в мае 2022 года была ниже прошлогодней на 16,5%. В областном центре падение этого показателя составило уже 3,2%, тогда как в апреле не превышало 1,4%.

Среди районов реальная заработная плата сильнее всего упала по сравнению с маем 2021 года в Витебском (10%), Миорском (9,1%), Лепельском (5,1), Сенненском (4,4%) и Толочинском (4,2%) районах. В целом по Витебской области этот падение реальной зарплаты составило 4,4%.

Рост показать смогли только шесть районов: Дубровенский (0,8%), Полоцкий (0,2%), Поставский (1,9%), Ушачский (2,1%), Шарковщинский (2,1%) и Шумилинский (3,9%).

Примечательно, что Шарковщинский район — регион с самым низким уровнем зарплаты в Витебской области. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в мае там составляла 998 рублей 80 копеек или 75,5% от среднего уровня по области.