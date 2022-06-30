Первые реальные сроки за сокрытие падежа КРС — посадили руководство банкротящегося колхоза

Сяржук Серабро • 30/6/22 17:32 • Эканоміка

Впервые суд назначил реальный срок заключения за сокрытие падежа крупного рогатого скота — посадили бывших директора и главного инженера ОАО «Межаны», которое с весны вошло в процедуру банкротства.



Это также первый случай, известный «ННВ», когда на скамье подсудимых за искажение количества дохлых коров оказался и директор предприятия. Во всех других случаях следствие приходило к выводу, что руководители сельхозорганизаций не были в курсе махинаций своих подчиненных с документацией.

Уголовное дело рассматривалось судом Докшицкого района. Кроме директора и инженера, которых обвиняли по части 4 статьи 16 части 2 статьи 427 УК (организации внесения должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенного из корыстной и иной личной заинтересованности), судили еще трех человек — двух главбухов и бухгалтера, работавшего по договору подряда.

Напомним, что сокрытие количества павших коров и телят в ОАО «Межаны» было выявлено прокуратурой в феврале 2021 года.

Судом было установлено, директор ОАО «Межаны» Браславского района, умышленно, в период с августа 2016 года по март 2021 года (в это время обществом руководила Ольга Болочко) в целях сокрытия реального количества выбытия крупного рогатого скота неоднократно лично в устной форме давала незаконные указания подчиненным бухгалтерам об уменьшении общего количества выбывшего в результате падежа КРС и завышении количества крупного рогатого скота, имеющегося в наличии, путем внесения заведомо ложных сведений и записей в статистические отчеты.

Такие же указания, по мнению суда, давал подчиненным и главный инженер. Бухгалтера же, желая избежать мер воздействия материального характера со стороны руководителей и увольнения, в целях сокрытия реального выбытия крупного рогатого скота в результате падежа и вынужденного убоя и достоверно зная, что количество фактов падежа скота и вынужденного убоя скота в каждом отчетном периоде превышало показатель, отражаемый в государственной статистической отчетности, не обеспечили достоверность бухгалтерского учета и государственной статистической отчетности и внесли в документы заведомо ложные сведения и записи.

В суде все пятеро свою вину признали полностью и чистосердечно раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными в предъявленных обвинениях.

В результате, 24 июня, бывший директор была приговорена к лишению свободы на срок 2 года, а главный инженер — на 1 год и 6 месяцев. Кроме того они не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение 5 лет.

Оба главных бухгалтера получили по 2 года «домашней химии» и запрет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на срок 4 года. Бухгалтер, работавшая по договору подряда, приговорена к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на срок 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

За несколько дней до вынесения этого приговора, 14 июня экономический суд Витебской области вынес постановление суда об открытии ликвидационного производства в отношении ОАО «Межаны».