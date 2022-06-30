Немногим менее двух миллионов рублей потратят в Витебске на ремонт асфальта на пяти улицах

Сяржук Серабро • 30/6/22 18:00 • Эканоміка

В ремонт пяти улиц областного центра Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство вложит около 1,9 миллиона бюджетных денег.



Согласно проведенным недавно этой организацией закупкам из одного источника услуг по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия участков проезжей части, таки работы запланированы на улицах Буденного, Космонавтов, Смоленской, Лазо и 1-й Пролетароской.

Ремонт улицы Буденного оценен в 410 501 рубль 96 копеек, Космонавтов — 341 277 рублей 71 копейку, Смоленской — 670 207 рублей 36 копеек, Лазо — 336 379 рублей 2 копейки, а 1-й Пролетарской — 123 140 рублей 47 копеек.

При этом, согласно условиям закупок, ремонт асфальта на первых трех улицах должен завершиться уже сегодня, 30 июня, а улицы Лазо и 1-ю Пролетарскую будут ремонтировать в течение июля.

Общая ориентировочная стоимость работ составляет 1 881 506 рублей 52 копейки, финансируются он из бюджетных средств.