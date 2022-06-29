Проживание гостей «Славянского базара в Витебске» в этом году обойдется в 164,5 тыс. руб.
На проживание участников ХХХI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» потратят 164 550 рублей.
Всего с 11 по 20 июля планируется использовать 372 гостиничных номера на 549 мест и еще дополнительно 1380 койко-мест. Таким образом, общее количество проживающих можно оценить в 1929 человек.
На прошлогоднем фестивале их было 1398 человек, при этом ориентировочная стоимость проживания тогда составляла 132 000 рублей.
Таким образом, в среднем стоимость одного койко-места в этом году составит 83 рубля 30 копеек, тогда как год назад была 94 рубля 42 копейки.
Для особо важных гостей на «Славянском базаре-2022» бронируется 16 номеров «Люкс», 5 двухкомнатных апартаментов, 3 мансардных номера повышенной комфортности и одна студия.
Оплачиваться проживание участников фестиваля будет из бюджетных средств.
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