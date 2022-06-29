Небольшой дождь вызвал потоп на улице Космонавтов в Витебске. Фото + видео
29 июня в Витебске в очередной раз после дождя подтопило участок улицы Космонавтов в районе автовокзала.
После строительства нового Полоцкого путепровода улицу Космонавтов в этом месте затапливает регулярно. Например, подобный потоп произошел 3 сентября, а также 17 августа прошлого года.
Примечательно, что на этот раз прошел всего лишь кратковременный и не очень обильный дождь — по данным витебской метеостанции днем выпало всего 2 миллиметра осадков. Однако ливневая канализация на стыке Полоцкого путепровода и улицы Космонавтов не справилась и с таким количеством воды.
В результате образовалась огромная лужа, которая затопила, в том числе, регулируемый пешеходный переход. Людям приходилось пересекать проезжую часть нарушая ПДД и подвергая себя опасности быть сбитыми автомобилем или трамваем.
Всего за двадцать четыре часа в Витебске выпало 5 миллиметров осадков.
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