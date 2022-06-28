Праздничные растяжки и баннеры стоили Витебску 21,5 тыс. руб.

ННВ • 28/6/22 12:17 • Эканоміка

К Дню города Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство потратило более 21 тысячи рублей на плакат-растяжки, баннеры, стрит-баннеры и панно для праздничного оформления.



Для декоративного оформления мест проведения городских праздничных мероприятий были закуплены один планшет, 2 панно, 10 плакат-растяжек, 19 баннеров, 28 стрит-баннеров, а также выполнены оформления фасадов двух зданий на улицах Ленина и Белобородова.

Общая ориентировочная стоимость закупки этих декоративных элементов составила 21 454 рублей.