Праздничные растяжки и баннеры стоили Витебску 21,5 тыс. руб.
К Дню города Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство потратило более 21 тысячи рублей на плакат-растяжки, баннеры, стрит-баннеры и панно для праздничного оформления.
Для декоративного оформления мест проведения городских праздничных мероприятий были закуплены один планшет, 2 панно, 10 плакат-растяжек, 19 баннеров, 28 стрит-баннеров, а также выполнены оформления фасадов двух зданий на улицах Ленина и Белобородова.
Общая ориентировочная стоимость закупки этих декоративных элементов составила 21 454 рублей.
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