Пожар в общежитии произошел в Витебске, эвакуировано 75 человек

Зоя Машэка • 28/6/22 15:53 • Здарэнні

10 детей и 65 взрослых пришлось эвакуировать спасателям во время пожара общежития на улице Максима Горького в Витебске.



Судя по фото, горело одно из зданий №57а или №57б, в которых располагается общежитие №5 ЖРЭТ Витебска.

По сообщению МЧС, пожар начался в 14:05, горела одна из комнат на последнем этаже девятиэтажного здания.

Пожар ликвидировали спасатели, его обстоятельства и причина устанавливаются.

В результате пожара никто не пострадал.