Оранжевый уровень опасности: грозы и ливни ожидаются по северо-востоку Витебской области

ННВ • 28/6/22 14:57 • Экалогія

Во второй половине дня 28 июня по северо-востоку Витебской области ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и град.



При этом возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

По данным метеостанции областного центра, атмосферный воздух в городе к 12:00 прогрелся до +30,3 °C.

Завтра, 29 июня, среда, такая погода ожидается на большей части страны: грозы, местами сильные ливни. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

При этом днем в Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34 градусов по шкале Цельсия.