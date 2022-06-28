Купаться в Витебске можно только в двух местах

Сяржук Серабро • 28/6/22 12:41 • Турызм

МЧС опубликовало карту с официальными местами для купания, в Витебске их только два. Узнали, где.



Согласно карте Министерства по чрезвычайным ситуациям в черте города есть только два пляжа, где можно купаться — это искусственный водоем в Сокольниках и пляж на Двине в Мазурино.

При этом в Витебске восемь мест для отдыха у воды, официально утвержденных местными властями. Но, как видим, большинство из них не приспособлены для купания.

Рядом с чертой города для купания разрешен пляж на южном берегу озера Тулово и на юго-западном озера Полонское у Ворон. Оба этих места массового отдыха, однако, не включены в упомянутый перечень.

Немного дальше от города, если верить карте, также можно искупаться в озерах Сосно (есть в перечне) и Лосвидо (нет в перечне).