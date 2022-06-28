Более чем на 5 тысяч сократилось с начала года население Витебщины, занятое в экономике
За 5 месяцев экономически активное население Витебской области уменьшилось на 5100 человек.
При этом за май людей занятых в экономике региона стало меньше на 1900 человек, а за апрель — на 1400.
Примечательно, что в мае наблюдаются пики убыли экономически активного населения: в прошлом году сокращение составило 2300 человек, а в 2020 году — 1800 человек.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: