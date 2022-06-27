Юная витеблянка лишилась золотого кольца, которое дала гадалке, чтобы «снять порчу»

Іван Дзедушкін • 27/6/22 15:14 • Крымінал

В Витебске 20-летняя девушка отдала гадалке золотое кольцо, так как та напугала ее порчей.



Витеблянка встретила незнакомую женщину с ребенком, когда гуляла по городу. Незнакомка предложила ей погадать, но полтора рубля, отданные девушкой, за эту процедуру не удовлетворили ее.

Заметив на руке у девушки кольцо, гадалка попросила его, чтобы якобы снять порчу, наложенную кем-то на собеседницу.

Испуганная витеблянка отдала кольцо, а мошенница стала произносить слова на незнакомом языке и делать разнообразные пассы руками.

Когда ритуал завершился, девушка пыталась вернуть украшение, но гадалка заявила, что на кольце теперь лежит проклятие и она его закопает.

Испуганная витеблянка пришла в милицию только через девять дней, так как боялась порчи. Силовики вскоре нашли гадалку, ей оказалась ранее судимая 31-летняя жительница областного центра. Кольцо жертвы женщина успела сдать в один из ломбардов города, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.