Температура выше +31 °C была отмечена в Витебске, завтра будет еще жарче

Сяржук Серабро • 27/6/22 20:53 • Экалогія

В Витебске установилась жаркая погода, 27 июня атмосферный воздух прогрелся до +31,3 °C. Оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков 28 июня жара еще больше усилится: на большей части территории Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30..+34 градусов по Цельсию, а в Витебске — +30..+32 градусов.

Впрочем, этой жаре далеко до рекордной — 27 июня 2016 года столбик термометра на витебской метеостанции поднимался до отметки +33,2 °C.