На Дне города в Витебске пела Бенька. Фото + видео

Сяржук Серабро • 27/6/22 16:10 • Культура

25 июня во время празднования Дня города в Витебске выступала Светлана Бень.



Небольшой концерт Беньки состоялся в рамках ярмарки «Роки Марткет», которая на выходных проходила во внутреннем дворике «Roki Pub» на улице Димитрова.

Светлана Бень выступала примерно час и многим присутствующим это показалось мало. Но, по словам организаторов, 29 июня в Витебске состоится еще один концерт Светланы, подробности можно узнать у Влада Булавского.