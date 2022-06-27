КГК проведет в Витебске горячую линию по дискаунтерам

ННВ • 27/6/22 16:32 • Эканоміка

На 30 июня запланирована «горячая линия» КГК по недостаткам в работе магазинов-дискаунтеров.



Это мероприятие проводится с целью выявления и устранения недостатков в работе магазинов типа «дискаунтер», сообщает пресс-служба КГК.

Звонки будут принимать с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8(0212) 376178, 376164.

На эту «горячую линию» также можно представить свои предложения по совершенствованию работы торговых объектов этого формата.