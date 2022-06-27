Двух велосипедистов сбили в Витебской области только за воскресенье

• 27/6/22 13:43 • Здарэнні

26 июня два велосипедиста пострадали в результате ДТП в Витебске и Лепеле.

В областном центре 53-летний водитель «GAZ», двигаясь днем по улице Терешковой, сбил 31-летнего велосипедиста, который переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора.

Двух велосипедистов сбили в Витебской области только за воскресенье. Фото ГАИ

А вечером в Лепеле на перекрёстке улиц Ульяна и Советской 49-летний водитиель «Fiat» совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги 53-летнюю велосипедистку.

Двух велосипедистов сбили в Витебской области только за воскресенье. Фото ГАИ

В результате этих дорожно-транспортных происшествий оба человека, ехавшие на велосипедах, получили травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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