В Верхнедвинском районе столкнулись два авто, пострадал человек

Іван Дзедушкін • 26/6/22 19:29 • Здарэнні

Внедорожник столкнулся с легковушка в Верхнедвинском районе, пострадал один из пассажиров.



Днём 26 июня на 36-м километре автодороги «Азино-Освея-Устье» водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Volkswagen».

В результате автомобили столкнулись, в ДТП 56-летний пассажир «Volkswagen» получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.