В Витебске вернули герб на ратушу, но это не барельеф Могучего

• 25/6/22 16:53 • Палітыка

25 июня в присутствии руководства горисполкома на ратуше в Витебске открыли появившийся на ней городской герб.
Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Напомним, что городской герб на ратуше появился в 1997 году, когда исполнилось 400 лет со дня получения Витебском Магдебургского права. Тогда на фасаде здания был установлен бронзовый двухметровый барельеф с изображением герба, созданный витебским скульптором Валерием Могучим. Однако, через некоторое время во время очередной реконструкции здания, греб сняли, и теперь он хранится в фойе ратуши.

Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Возвращать бронзовый герб на ратушу не стали, изготовили пластиковое цветное панно гораздо меньшего размера, которое уместилось на фронтоне портика на входе в ратушу.

Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Новое изображение открыли взору горожан в рамках празднования Дня города Витебска. На мероприятии присутствовало городское руководство во главе мэром Николаем Орловым.

Председатель горисполкома Николай Орлов. Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Перед открытием присутствующим кратко рассказали историю получения герба нашим городом. Витебску он был пожалован 17 марта 1597 года привилеем на магдебургское право короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III Вазы: «Гербъ надаемъ месту нашому Витебскому, в блекитномъ полю образъ святого Спаса Збавителю нашого, и при томъ заразъ трохи нижей мечъ голый червоный, што ся маетъ розуметь кровавый, и такового жъ гербу печать тому месту надаемъ и утвержаемъ, и въ семъ листъ нашомъ вымалевать его есмо казали».

Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Город лишился герба в 1623 году после убийства греко-католического епископа Иосафата Кунцевича. Однако уже в 1641 году Витебску вернули Магдебургское право и, соответственно, герб за мужественное сопротивление московским войскам при попытке ими захватить Смоленск в 1632-1633 годах.

Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Современный вид герба был установлен в 2009 году, когда по инициативе тогдашнего католического епископа Владислава Блина с меча был убран красный цвет, символизирующий кровь.

Открытие изображения герба на городской ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

            
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