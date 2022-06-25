Скрыли падеж 240 телят — в Глубокском районе возбудили уголовное дело в отношении работников сельхозорганизации

Ігар Арцюх • 25/6/22 19:35 • Эканоміка

За полтора года должностные лица одной из сельскохозяйственных организаций Глубокского района скрыли падеж 240 телят.



С сентября 2020 по март 2022 года они вносили заведомо ложные сведения в официальные документы о движении крупного рогатого скота – акты на выбытие животных, товарно-транспортные накладные, ежемесячные отчеты о реализации части поголовья работникам предприятия и населению.

Прокурорская проверка показала что, цель этих противоправных деяний работников хозяйства – сокрыть падеж 240 голов молодняка крупного рогатого скота.

В результате прокурор Глубокского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 427 УК.

Для организации предварительного расследования дело направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.