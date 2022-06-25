Скрыли падеж 240 телят — в Глубокском районе возбудили уголовное дело в отношении работников сельхозорганизации
За полтора года должностные лица одной из сельскохозяйственных организаций Глубокского района скрыли падеж 240 телят.
С сентября 2020 по март 2022 года они вносили заведомо ложные сведения в официальные документы о движении крупного рогатого скота – акты на выбытие животных, товарно-транспортные накладные, ежемесячные отчеты о реализации части поголовья работникам предприятия и населению.
Прокурорская проверка показала что, цель этих противоправных деяний работников хозяйства – сокрыть падеж 240 голов молодняка крупного рогатого скота.
В результате прокурор Глубокского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 427 УК.
Для организации предварительного расследования дело направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.