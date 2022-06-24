Завтра после обеда будет затруднено движение транспорта по Московскому проспекту
В субботу в Витебске ориентировочно с 13:30 по части Московского проспекта.
Как сообщает оператор перевозок, 25 июня, в рамках празднования дня города, будет проводиться велопробега «Вело Витебск». В связи с этим будет затруднено движение транспорта от площади Победы до Витебского государственного университета.
При этом маршрутное такси будет работать в штатном режиме согласно расписанию движения, уверяют в ОП.
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