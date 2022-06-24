В Витебске 5-летний мальчик застрял головой в решетке детской горки
Горка на детской площадки на проспекте Фрунзе в Витебске стала западнёй для ребенка.
Вечером 23 июня спасатели получили сообщение, о том, что необходима помощь ребенку, застрявшему в конструкциях горки.
Как оказалось, 5-летний мальчик гулял на детской площадке в районе дома №98А, в какой-то момент он просунул голову между прутьями решетки аттракциона и не смог выбраться.
Спасателям пришлось раздвинуть прутья при помощи гидравлического инструмента, после этого они смогли освободить голову ребенка. Медики осмотрели малыша, он не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.
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