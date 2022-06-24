Столкновение бензовоза с мотоциклом в Барани, пострадали два человека

Іван Дзедушкін • 24/6/22 14:14 • Здарэнні

Утром 24 июня в Барани произошло столкновение бензовоза с мотоциклом.



50-летний водитель автомобиля «ГАЗ- 3309» при совершении разворота не уступил дорогу мотоциклу «Yamaha», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 35-летний водитель и 31-летняя пассажирка мотоцикла с полученными травмами доставлены в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.