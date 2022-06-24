Программа Дня города Витебска 2022

ННВ • 24/6/22 12:55 • Афіша

Три дня, с 24 по 26 июня, в Витебске будут отмечать День города. Публикуем программу праздничных мероприятий.



24 июня (пятница)

18:00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИТЕБСК!»Открытие Праздника города Витебска. Торжественное собрание и праздничный концерт

Летний амфитеатр

25 июня (суббота)

8:00 «ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ» открытые городские соревнования по спортивной рыбалке, среди людей с инвалидностью

д. Лучиновка, искусственный водоем

9:00 Выставка автомобилей

Площадь Победы

9:00 Чемпионат Республики Беларусь по мотоджимхане

стоянка магазина «Евроопт» (просп. Московский, 130)

10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области

на площадке для игры по пляжному футболу у Витьбы

10:00 Работа стационарного туристического центра

ТГК «Витебск Отель» (ул. Замковая, 5/2)

11:00 «ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ РАТУШИ» театрализованное представление

Ратуша

11:00 «ВИТЕБСКИЙ ВЕРНИСАЖ» выставка-ярмарка работ художников, народных мастеров.

( Музыкальная программа. Подведение итогов выставки-конкурса изобразительного искусства «Перспектива-2022». «БУЛЬБА-КВЭСТ». «ЗООПАРК НА ПРОГУЛКЕ» акция).

Улица Суворова и Сквер Маяковского

11:00 АРТ-ПРАСТОРА ГОРАДУ» инсталляции, мастер-классы, выставки Музыкальная программа

11:00 Фотовыставка «Белая Русь в цвете. Сергей Прокудин-Горский, 1912 г.»

по улице Толстого, 7 и во внутреннем дворике

11:00 Открытый городской турнир по шахматам

ФОК ГУ «ГФСК «Витебск» (ул. Советская, 7)

12:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ВИТЕБЧАНЕ» экскурсионная программа для жителей и гостей города

Успенский собор – Духовской круглик

12:00 Финал парашютных прыжков в рамках III открытого Чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий.

Площадь 1000-летия

12:00 «ВИТЕБСК – ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ» выставка учреждений образования Витебска

Замковая улица

12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД ДЕТСТВА» концерт, танцевально-игровая программа для детей и их родителей. Конкурс рисунка на асфальте. Праздник сладкоежек

площадь Свободы

12:00 «БИБЛИОАРТ» Литературный проект библиотек города, выступления поэтов, писателей и чтецов.

парк Фрунзе у фонтана

12:00 «ПРОГУЛКИ ПО ЛАБАЗНОЙ» интерактивная экскурсия

ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12:00 «ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – НАШИ ТАЛАНТЫ» концерт

*парк Победителей *

12:00 «ВИТЕБСК – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА» Праздник

Площадь Победы

13:00 «ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ» работа информационно-туристического центра, городские квесты, экскурсии

ул. Суворова (у здания по ул. Ленина, 36)

13:00 Презентация монументально-декоративной скульптуры «Цветочница»

у лестницы, ведущей к нижнему уровню культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра на улице Ленина

13:30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» автопробег

Площадь Победы - Московский проспект - улица Смоленская- улица Правды – пр-т Фрунзе, 81/1

17:00 Открытый кубок города по футболу в формате 8*8

*площадка с искусственным покрытием СДЮШОР СУ «ФК «Витебск» (просп. Черняховского, 23)*

18:00 «БУХТА ДРАКОНА» Музыкально-развлекательная программа для молодежи

Парк Фрунзе (у фонтана)

19:00 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» концерт ансамбля танца, музыки и песни «Талака»

ГКУ «Витебская областная филармония» (ул. Ленина, 69)

21:00 «ДРЕВНИЙ ВИТЕБСК – ВСЕГДА МОЛОДОЙ» Гала-концерт Праздника города Витебска с участием молодежных популярных исполнителей

площадь Победы

23:00 Праздничный фейерверк

*площадь Победы *

Районные праздники

12:00 ПраздникЖелезнодорожного района

Сквер у здания по улице Космонавтов, 6

15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе

сценическая площадка у ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»

15:00 Праздникмикрорайона в Первомайском районе

у ГУ «Культурно-деловой центр «Первомайский» (улица М. Горького, 120)

26 июня (воскресенье)

10:00 Возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины

площадь Победы

10:00 Ярмарка

улица Ленина

10:00 Открытый городской турнир по пляжному футболу среди команд Витебска и Витебской области

на площадке для игры по пляжному футбол у Витьбы

11:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ И ГОРОШИНКИ…» Музыкально-игровая программа для детей

филармония

12:00 «ВИТЕБСК – ГОРОД МОЛОДЫХ!» Праздник. Концерт, конкурсы, игры, викторина о городе

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

16:00 «В СТАРЫХ РИТМАХ» танцевально-музыкальная программа с участием духового оркестра

Парк Фрунзе (у фонтана)

18:00 «КАК Я ЛЮБЛЮ ГЛУБИНУ ТВОИХ ЛАСКОВЫХ ГЛАЗ» Музыкально-поэтический вечер, посвященный освобождению Витебска в Великой Отечественной войне

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (ул. Замковая, 2)

24-26 июня

«КУБОК КНЯГИНИ ОЛЬГИ - 2022» XXIX Международный турнир по интеллектуальным играм

Витебский филиал УО «Белорусская академия связи» (ул. Ильинского, д.45)

«ПЕРСПЕКТИВА-2022» Выставка-конкурс изобразительного творчества среди учащихся детских художественных школ и детских школ искусств г.Витебска, молодежи, СУЗов, ВУЗов

УК «Витебский областной краеведческий музей» (ул. Ленина, 36, внутренний дворик)

«На крыше твоего города» программа, посвященная Дню города и 10-летию «Марко-Сити»

Летняя терраса на крыше «Марко-сити»