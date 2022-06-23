В Новополоцке 74-летний дедушка не уступил дорогу байкеру

Іван Дзедушкін • 23/6/22 1:21 • Здарэнні

Утром 22 в Новополоцке на Молодежной улице столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.



По предварительной информации, в районе дома №150 74-летний водитель «Toyota» на регулируемом перекрёстке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу водителю мотоцикла «Racer», который двигался во встречном направлении, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, но после осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение.