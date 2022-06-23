Три человека пострадали в Полоцком районе в результате ДТП

Сяржук Серабро • 23/6/22 14:39 • Здарэнні

22 июня в Полоцком районе легковушка врезалась в дерево, водитель и пассажиры попали в больницу.



Вечером июня вблизи деревни Болдыши 40-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta»не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля 38-ми и 48-ми лет получили травмы и были госпитализированы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.