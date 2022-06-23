На День города в Витебске обещают пустить дополнительные рейсы общественного транспорта
На время празднования Дня города с 24 по 26 июня на улицы Витебска обещают выпустить дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы.
В эти дни по одному вагону добавят на следующие трамвайные маршруты:
- №1 «ул. М.Горького – Смоленская площадь»;
- №7 «ул. М.Горького – ОАО ВиЗАС»;
- №8 «Свободная экономическая зона – ул. Титова».
Также на линию выйдут три дополнительных троллейбуса, которые задействуют на маршрутах:
- №4 «Железнодорожный Вокзал – Смоленский рынок»;
- №12 «ул. М.Фрадкина – Железнодорожный Вокзал»;
- №15 «Керамзитовый завод – ул. М.Фрадкина» .
Дополнительный автобус будет только один — на маршруте** №12** – «Микрорайон Медцентр – Улановичи-2».
Но 25 июня продлят по одному рейсу следующие автобусные маршруты:
- №1 «Предприятие «Витречтранс» - Поселок Ольгово»;
- №12 – «Микрорайон Медцентр – Улановичи-2»;
- №14 «Микрорайон Медцентр – Поселок Лужесно»;
- №15 «Смоленская площадь - Мясокомбинат»;
- №18 «Микрорайон ЮГ-7 – УЛ. 8-ая Совхозная»;
- №26 «Тирасполь - Руба» - 1 ед., №34«Вокзал - Медцентр».
По информации ОАО «Витебскоблавтотранс».
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