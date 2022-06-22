Жительница Витебского района в 5 раз расширила дом, чтобы сдавать его. Ее привлекли к ответственности и, возможно, доначислят налог

ННВ • 22/6/22 15:03 • Эканоміка

К ответственности привлекли жительницу Витебского района, которая самовольно увеличила площадь дома почти в пять раз.



Имея в собственности жилой дом площадью 43 квадратных метра, она произвела его реконструкцию без разрешительной документации. При этом площадь здания увеличилась до 200 квадратных метров, а на придомовой территории появились баня, беседка, навес.

Не узаконив самовольные постройки, предприимчивая женщина сдавала их в аренду. После выявления самовольного строительства в ее отношении начали административный процесс.

Кроме того, такая деятельность может полечь доначисление налога, поскольку не принятый и не зарегистрированный в установленном порядке объект строительства не является собственностью физического лица, считает КГК.