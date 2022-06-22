За полцены продает свои доли в «Беларусбанк» и «Керамика» Витебская область
Витебская область снова выставила на торги принадлежащие ей пакеты акций ОАО «Керамика» и ОАО «АСБ Беларусбанк», цена снижена на 50%.
Напомним, что в открытом акционерном обществе «Керамика» области принадлежит 34 995 акций, что составляет 26,47%, а открытом акционерном обществе «АСБ Беларусбанк» областная собственность составляет 33 622 174 акций — 0,09058%.
Эти пакеты акций выставлялись на продажу на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта. Новый аукцион состоится 29 июня, при этом начальная цена лотов будет снижена на 50%.
Таким образом начальная цена пакета акций ОАО «Керамика» составит 2 099 700 рублей, а ОАО «АСБ Беларусбанк» — 4 707 104 рубля 36 копеек.
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