В Витебске будут судить водителя троллейбуса, переехавшего пассажирку

Зоя Машэка • 22/6/22 14:30 • Здароўе

В Витебске в суд передали дело водителя троллейбуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором тяжелые травмы получила пассажирка.



Как ранее сообщали «ННВ», 11 января на Коммунистической улице в районе Смоленской площади троллейбус протащил 25-летнеюю девушку, которая получила травмы.

Согласно материалам дела, сообщает прокуратура, 50-летний водитель троллейбуса после высадки и посадки пассажиров не проконтролировал безопасное закрытие дверей. В одну из дверей троллейбуса при этом зажало руку девушке, которая не успела выйти.

Далее водитель, не убедившись в безопасности своих действий, начал движение, в результате чего пассажирка упала на проезжую часть, и троллейбус ее переехал.

Водителю троллейбуса предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Он находится под подпиской о невыезде. Дело будут рассматривать в суде Октябрьского района Витебска.