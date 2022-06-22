Лукашенко присвоил генеральское звание начальнику витебской милиции Любимову

Сяржук Серабро • 22/6/22 0:18 • Палітыка

Начальнику УВД Витебского облисполкома Андрею Любимову присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.



Указ о присвоении господину Любимову генеральского звания Александр Лукашенко подписал 21 июня.

Напомним, что Андрей Любимов сменил на посту начальника УВД Витебского облисполкома Михаила Кубракова в протестном 2020 году.

Дослужиться в Витебске до генеральских погон удалось нескольким начальникам областного управления внутренних дел: Александру Найденко, Игорю Евсееву и Ивану Кубракову. Предшественник Любимова Гриб получил их уже при переводе в Минск.